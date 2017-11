Sénégal: Les prix des produits à l'importation progressent de 0.9% en septembre

Selon l'Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur publié par l'Agence nationale de la statistique et de la statistique (Ansd), les prix des produits à l'importation ont progressé de 0,9% en septembre 2017, comparés à ceux du mois précédent.

Cette évolution est essentiellement imputable au renchérissement des produits des groupes « matières premières animales et végétales » (+8,8%), « produits finis destinés à la consommation » (+7,0%), « autres demi-produits » (+6,5%), « produits finis destinés à l'industrie » (+6,3%). Toutefois, la baisse des prix des produits des groupes « énergie et lubrifiant » (-4,4%) et « alimentation-boisson-tabac » (-1,5%) a modéré cet accroissement.

Les prix des produits à l'exportation se sont relevés de 0,5% en septembre 2017, comparés à ceux du mois précédent. Ce résultat est lié à la hausse des prix des produits des groupes « produits finis destinés à la consommation » (+12,0%), « alimentation-boisson-tabac » (+1,7%), « or industriel » (+4,5%). En revanche, il a été noté une baisse des prix des produits des groupes « matières premières minérales » (-8,5%), « énergie et lubrifiant » (-1,4%) et « autres demi-produits » (-0,8%).

Poursuivant, l'Ansd souligne que les termes de l'échange sont ressortis à 1,26 en septembre 2017. Ce résultat est lié à la bonne tenue des prix des produits à l'exportation des groupes, notamment « matières premières minérales » (1,62), « produits finis destinés à la consommation » (1,26), « autres demi-produits » (1,25), « alimentation-boisson-tabac » (1,24) et «énergie et lubrifiant » (1,19).