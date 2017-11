Sénégal: Le premier ministre incite les jeunes à l'entreprenariat «C'est contraignant mais il ne faut pas avoir peur... »

Le Premier ministre Mohammad Boun Abdalah Dionne qui participait au dernier jour du Forum de la Pme sénégalaise a fait un plaidoyer exhortant la jeunesse du Sénégal à aller vers l'entreprenariat. Il demande à ces derniers de ne pas avoir peur même si c'est contraignant.

Face au manque d'emploi, le Premier ministre du Sénégal propose l'esprit d'entreprise et la volonté d'être son propre employeur à la jeunesse sénégalaise. Participant au Forum de la Pme sénégalaise, le Premier ministre a laissé entendre que l'entreprenariat est devenu très important pour permettre aux jeunes de participer au développement de leur pays. Donnant l'exemple du patron de la Sédima, Babacar Ngom, qui a commencé en 1976 avec seulement 1200 poussins et qui trône à la tête d'une entreprise au chiffre d'affaires de 32 milliards de francs Cfa avec 500 emplois directs, Mohammad Boun Abdalah Dionne veut que les jeunes y croient et c'est possible.

«Dans notre pays c'est possible d'avoir son Cv, de ne pas chercher de l'emploi mais de créer son emploi. Il existe du potentiel dans notre pays. C'est contraignant mais il ne faut pas avoir peur quand on a la volonté. Il y a deux instruments essentiels pour y arriver : d'abord l'Etat avec l'accompagnement, l'encadrement mais aussi le patronat. Vous pouvez trouver auprès des organisations patronales des mentors qui ont déjà fait le parcours du combattant et qui peuvent vous aider. C'est possible et il faut un bon projet», dit le Premier ministre du Sénégal.

Il faut que les Sénégalais comprennent le gisement de potentialités que le Plan Senegal Emergent peut offrir à la jeunesse de notre pays. Le Premier ministre demande de ce fait aux jeunes d'évoluer de la mentalité de chercheur d'emploi à celle de créateur d'emploi.