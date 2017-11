Sénégal: Réforme foncière - Pourquoi Macky Sall a refusé d'accepter les conclusions du Pr Sourang ?

Macky Sall a catégoriquement refusé cette proposition de la Cnrf. A son avis, le jour où cela sera fait, le mois suivant, il n'y aura plus aucune terre disponible au Sénégal ». « Je ne vais pas prendre la responsabilité de transférer la gestion des terres aux collectivités locales. Je ne le ferai pas », a-t-il dit. Selon le chef de l'Etat, le foncier est une question sensible c'est pourquoi il doit être géré avec responsabilité.

Le président de la République, Macky Sall n'a pas accepté les conclusions que la Commission nationale de réforme foncière (Cnrf) dirigée par le Professeur Moustapha Sourang lui a proposé. Lors du conseil présidentiel sur l'investissement (Cpi) qui s'est déroulé, le lundi 20 novembre 2017, au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, Macky Sall a reconnu avoir reçu depuis un an maintenant les conclusions de cette commission. Seulement, a-t-il révélé, Moustapha Sourang et ses collaborateurs lui ont proposé de « transférer le droit de bail aux collectivités locales ».

