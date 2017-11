Maroc: Forum - Le 1er Salon «China Trade Week Morocco» à Casablanca en décembre prochain

Pour la première fois, un évènement spécialisé dans les échanges commerciaux entre les entreprises Chinoises et Marocaines ouvrira ses portes du 20 au 22 décembre 2017 à l'Office des Foires et Expositions de Casablanca. China Trade Week Morocco présentera des produits de haute qualité.

Le 1er salon China Trade Week Morocco est organisé à Casablanca pour renforcer les liens entre la Chine et le Maroc. Le Maroc considère désormais la Chine comme un marché émergent important. De leur côté, les investisseurs chinois sont optimistes quant au potentiel du marché marocain. China Trade Week Morocco devrait jouer un rôle clé dans l'amélioration des relations commerciales entre les deux pays.

L'événement mettra également en évidence la capacité de la Chine à fournir et à fabriquer des produits de haute qualité aux entreprises et aux acheteurs, ici au Maroc.

Le Maroc est l'un des pôles clés de l'initiative « One Belt, One Road », une stratégie de développement proposée par le Président chinois Xi Jinping, qui met l'accent sur la connectivité et la coopération entre les pays.

Après que le Roi marocain Mohammed VI ait visité la Chine en 2016, 15 conventions ont été signées entre les grands groupes chinois et marocains. La valeur de ces projets atteint plusieurs centaines de millions d'Euros. Ces partenariats amélioreront les échanges commerciaux avec le Maroc mais ont aussi pour objectif de développer la présence chinoise dans toute l'Afrique.

L'événement offrira des opportunités et des investissements dans des secteurs d'intérêt commun, y compris l'énergie, l'infrastructure et la technologie. Des rendez-vous B2B ont déjà été mis en place pour l'événement 2017.

Au cours du salon, les entrepreneurs marocains auront l'occasion de s'engager avec leurs homologues chinois à travers une série de séminaires pratiques et hautement informatifs sur les meilleures pratiques pour travailler avec la Chine.

Commentant l'événement à venir, souligne le communiqué, David Wang, Directeur Général de MIE Events DMCC a soutenu que: «China Trade Week Morocco est une plateforme unique pour que la communauté professionnelle locale rencontre des fabricants et fournisseurs chinois et profite des produits de haute qualité à prix compétitifs".

Il ajoute: «Le Maroc constitue une base régionale importante pour les entreprises chinoises et privées, et offre aux entreprises l'opportunité d'investir et de commercialiser leurs services. C'est une relation à double sens qui se développe régulièrement d'années en années».