Ile Maurice: Compensation salariale à Rs 360 - Les syndicats plutôt satisfaits mais...

Une full compensation de Rs 310 à ceux qui touchent un maximum de Rs 8 500. Et une compensation de Rs 300… Plus »

«Nous avons été surpris par le fait que Business Mauritius ait proposé un quantum de 3,6 % à appliquer sur le salaire de ceux touchant Rs 8 000. C'est fort appréciable. Notre demande initiale était de Rs 600. Mais le gouvernement n'a pas rejeté notre contre-proposition de Rs 450. Il a dit que le rapport du National Wage Consultative Council apportera les ajustements nécessaires. Nous sommes aussi satisfaits du fait que la compensation soit étendue across the board.»

Lall Dewnath : «Satisfait que la compensation soit étendue across the board»

«La compensation accordée par le Premier ministre n'est pas mauvaise. Surtout lorsqu'on prenne en considération l'introduction future du salaire minimum et de la Negative Income Tax. Le salaire minimum est un avancement pour le pays. De plus, la réunion d'aujourd'hui a eu lieu dans une ambiance cordiale, nous avons pu nous exprimer.»

«Quand on analyse la compensation salariale fixée à Rs 360 et quand on la place dans le contexte économique actuel, nous sommes prêts à faire des concessions. La compensation accordée est plutôt humaine. Mais nous maintenons le fait que la Negative Income Tax n'est autre qu'un subside de l'État accordé au secteur privé. C'est un fardeau supplémentaire pour l'État.»

