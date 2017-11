Madagascar: Portrait - Un médecin retraité brave la peste

En deux mois et demi, le Dr Désiré Rajohnson a enchaîné les descentes sur terrain pour la recherche active des cas ou encore pour la chimio prophylaxie des personnes contaminées, dans le but de stopper la chaîne de transmission de la maladie. « Il nous arrive souvent de nous plaindre de la fatigue, à la fin de la journée. Mais le lendemain matin, tout le monde revient au poste. Aucun de nous n'a abandonné », se félicite-t-il du courage de ses collègues.

Son «come-back» date du 11 septembre, lorsque le premier cas de décès suspect a été notifié dans un hôpital d'Antananarivo. « Le directeur de la Veille sanitaire et de la surveillance épidémiologique du ministère de la Santé publique m'a appelé pour faire le prélèvement du cadavre. J'ai tout de suite accepté », se rappelle-t-il. Depuis, il rejoint quotidiennement, jour et nuit et même le dimanche, son poste, pour étouffer les équipes sanitaires de riposte, malgré la réticence de ses proches. « Mon aîné ne voulait pas que je participe à cette mission. Il craignait que je contracte la bactérie. Il ne pouvait pas non plus accepter le fait que n'y gagne rien », ajoute-t-il.

