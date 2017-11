Maroc: Mondial 2018 - Les Néerlandais encourageront les Lions de l'Atlas

Les Néerlandais vont encourager les Lions de l'Atlas lors du Mondial 2018, prévue en juin 2018 en Russie.

Selon un sondage réalisé par le média Néerlandais AD, les supporters des Oranje, non qualifiés pour la Russie 2018, encourageront les Lions de l'Atlas lors de ce Mondial qui débutera le 14 juin. Pas moins de 55% des 2200 votants ont exprimé leur intention de soutenir la sélection nationale du Maroc.

Le fait est que la sélection des Lions de l'Atlas compte dans ses rangs nombreux footballeurs nés ou élevés aux Pays-Bas comme les joueurs de Feyenoord Karim El Ahmadi et Sofyan Amrabat, la star de l'Ajax Hakim Ziyech, l'attaquant de Groningen Mimoun Mahi, ou les anciens joueurs du PSV et de l'Ajax Nordin Amrabat et Mbark Boussoufa.

De même, la communauté marocaine aux Pays-Bas étant importante, nul doute qu'elle a grandement participé à ce sondage qui donne un avantage conséquent pour le Maroc. Le fait que plusieurs Lions de l'Atlas ont été formés ou sont nés aux Pays-Bas a également contribué à ce large score puisqu'ils seront en quelque sorte, les représentants du football Néerlandais lors de ce Mondial 2018.

À la tête du sondage, on retrouve l'équipe du Maroc avec 2200 voix, soit (55%) des lecteurs, dépassant ainsi la Belgique (16%), l'Allemagne (7%), l'Islande (3%), l'Argentine, le Brésil et le Portugal (2%). Les Oranje ne verront pas le Mondial 2018. Ils n'ont pas eu la possibilité de disputer les barrages puisqu'ils ont terminé troisièmes de leur groupe derrière la France et la Suède.