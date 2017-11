Maroc: Funérailles à Rabat du général de corps d'armée Abdelhak El Kadiri en présence de SAR le Prince héritier Moulay El Hassan

Rabat — Les funérailles du général de corps d'armée Abdelhak El Kadiri, décédé mardi, se sont déroulées mercredi à Rabat, en présence de SAR le Prince héritier Moulay El Hassan.

Après les prières d'Addohr et du mort à la mosquée Achouhada, la dépouille du défunt général a été transportée à la Zaouya Al kadiria où elle a été mise en terre.

Ces funérailles ont eu lieu en présence des membres de la famille du défunt, du conseiller de SM le Roi, André Azoulay, du président de la Chambre des représentants, de membres du gouvernement, d'officiers supérieurs de l'Etat-major général des Forces armées royales, de chefs de partis politiques et de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires.

En cette douloureuse circonstance, des versets du saint coran ont été récités pour le repos de l'âme du défunt et des prières élevées au Tout-Puissant pour l'avoir en Sa sainte miséricorde, de lui accorder mansuétude et bénédiction, de l'accueillir en Son vaste Paradis et de le rétribuer pour les bienfaits et les services nobles qu'il a rendus à la Nation.

SM le Roi Mohammed VI avait adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du général Abdelhak El Kadiri, dans lequel le Souverain a exprimé à la famille du défunt, et à travers elle à tous ses proches et amis ainsi qu'à sa grande famille au sein des Forces armées royales, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort.