Maroc: Des prières rogatoires seront accomplies vendredi dans l'ensemble des mosquées du Royaume (ministère des Habous et des Affaires islamiques)

"Et c'est Lui qui fait descendre la pluie après qu'on en a désespéré, et répand Sa miséricorde", souligne le ministère dans un communiqué.

SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L'assiste, a décidé que des prières rogatoires soient accomplies à travers le Royaume, suivant en cela la tradition de Son ancêtre vénéré le prophète Sidna Mohammed que la paix et le salut soient sur Lui, chaque fois que les précipitations se font rares et en vue d'implorer le Tout-Puissant de répandre Ses pluies bienfaitrices sur la terre en signe de miséricorde pour Ses créatures conformément au verset du Saint Coran:

Rabat — Sur Ordre de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, des prières rogatoires seront accomplies, vendredi 05 Rabii I 1439 H correspondant au 24 novembre 2017 à 09h30, dans toutes les régions et provinces du Royaume, a annoncé, mercredi, le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

