Sénégal: La Sonatel ouvre sa première école gratuite de codage au pays

"Avec Sonatel Academy, nous allons encore plus loin, en décidant de former gratuitement au Sénégal, des jeunes à la programmation informatique et de pouvoir ainsi les lancer vers une activité professionnelle très porteuse" a souligné Stéphane Richard.

M. Richard a relevé que son groupe va "encourager et soutenir les acteurs clefs de la filière sénégalaise dédiée à la promotion des compétences, numérique et des talents".

Alioune Ndiaye a en outre réitéré l'ambition de son instutition de "faire émerger au Sénégal et au-delà de ses frontières, des PME Tic pour favoriser la création d'emplois et de valeurs, porteurs de développement".

M. Ndiaye a également fait noter que la nouvelle école va former des jeunes demandeurs d'emplois et profils sous-représentés (femmes notamment) aux métiers du numérique.

