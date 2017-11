Zimbabwe: De retour, Emmerson Mnangagwa appelle au rassemblement

Du moment où [Mugabe] est arrivé au pouvoir, il a tué l'industrie et l'éducation. Même si on dit que les Zimbabwéens ont la meilleure éducation du continent, en fait, les jeunes n'ont pas de diplômes et ils se retrouvent au chômage. Un seul de mes enfants travaille. C'est le seul qui est passé par l'ancien système éducatif.

Alors qu'une page se tourne, les attentes des classes populaires sont immenses. Elles veulent croire qu'un nouveau pouvoir ramènera les investisseurs dans le pays, et que des prêts pourront être accordés plus facilement au Zimbabwe.

Les responsables de la Zanu-PF auront même joué au chat et à la souris avec les Zimbabwéens qui souhaitaient accueillir leur futur président de transition, en donnant des informations erronées sur l'heure et le lieu de son arrivée.

