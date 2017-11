Burkina Faso: Suspension poussiéreuse - Début d'amélioration de la visibilité dès ce jeudi

A la date du 23 octobre 2017, 148 partis et formations politiques ont été légalement reconnus… Plus »

Dans la même dynamique, le Chef du service de la pneumologie a signalé l'existence de mesures individuelles tels que le port de masque et celles collectives permettant de réduire le taux d'empoussiérage en collectivité. Il a enfin conseillé aux malades de se rapprocher du médecin pour un suivi régulier et aux citoyens, en cas de suspension poussiéreuse constatée.

Cette poussière peut causer des maladies de surcharge et d'exacerbations, toute chose qui nuit aux poumons de l'être humain, à en croire M. Ouédraogo. Les pathologies d'une telle situation sont entre autres l'asthme, la bronchite chronique et les séquelles pulmonaires.

A ce jour 22 novembre 2017, les localités les plus affectées sont celles du Nord, du Nord-Ouest, de l'Ouest et du Centre (visibilité de moins 1000 m). Celles de Fada N'gourma (Est) et de Pô (Centre- Sud) ne sont pas encore atteintes par le phénomène.

