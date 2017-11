Burkina Faso: Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo - L'Aneb décrète 48 heures de grève

A la date du 23 octobre 2017, 148 partis et formations politiques ont été légalement reconnus… Plus »

Par ailleurs, Alexis Zabré et ses camarades crient à l'indignation car ils soutiennent que « ce conseil de discipline a été entaché d'une violation flagrante de la procédure disciplinaire ». Cette accusation, ils la justifient par le fait que 3 membres statutaires à savoir le président de l'université, le secrétaire général et le délégué du personnel enseignant de l'UFR/LAC n'étaient pas présents, chose contraire aux textes en vigueur. Donc pour l'Aneb, ce conseil avait « un caractère partisan».

Selon les explications des orateurs du jour, tout serait parti d'une altercation entre deux étudiants dont Yénilo Bahan (militant Aneb) et Karim Zango. Le premier cité sera par la suite traduit en conseil de discipline pour répondre à la plainte posée contre lui par le second, qui aurait affirmé avoir été victime d'agression. Pour ce qui est du verdict, c'est une pilule assez difficile à avaler pour l'Aneb. : « Elle (la sanction) est d'autant plus lourde que notre camarade avait validé son année 2015-2016 ».

Ce mouvement vise, selon Alexis Zabré, président du comité exécutif, la levée d'une sanction infligée à l'un de leurs camarades. L'Aneb estime que cette décision rendue par le conseil de discipline de l'université est « grave et inique » dans la mesure où, il s'agit « d'une sanction qui consiste à l'annulation de ses résultats académiques de l'année 2015-2016 et sa réinscription qu'en 2018», confie Alexis Zabré.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.