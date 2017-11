Maroc: Les chimpanzés capables d'évaluer un danger et d'en avertir leurs congénères

Le Centre hospitalier universitaire (Chu) Ibn Sina de Rabat et le Centre hospitalier national Dalal Jamm de Dakar ont… Plus »

Quand les chimpanzés de l'expérience ont détecté le serpent, ceux qui avaient entendu les cris enregistrés suggérant qu'un de leurs congénères n'avait pas vu le reptile se sont mis à lancer plus d'avertissements, par des cris et des mouvements du corps, jusqu'à ce qu'il soit hors de danger.

Selon eux, cela suggère que les chimpanzés communiquent et coopèrent de manière plus complexe qu'on croyait possible jusqu'alors. Pour tester cette théorie, Catherine Crockford, une chercheuse à l'Institut Max Planck d'anthropologie en Allemagne, et ses collègues ont conçu un ensemble d'expériences dans la forêt de Budongo en Ouganda. Ils ont notamment placé un faux serpent venimeux sur un chemin et observé comment les chimpanzés réagissaient, enregistrant dans un premier temps comment les primates indiquaient aux autres chimpanzés là où se trouvait le reptile.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.