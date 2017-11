Congo-Kinshasa: Un enfant de rue agonisant secouru par UNPOL à Kananga

En attendant les résultats d'une enquête sur son cas, on peut constater que n'eût été l'intervention rapide de l'équipe UNPOL, ce gamin dont les parents ne sont pas connus et dont personne ne voulait oser lui porter secours, serait resté encore dans la rue, avec toutes les conséquences dramatiques, à savoir la mort.

Le samedi 18 Novembre 2017, le chef du bureau MONUSCO de Kananga qui effectue une visite de terrain, accompagné du chef secteur UNPOL et du directeur de cabinet du gouverneur, tombe nez à nez sur un enfant de rue, âgé d'environ 11 ans, agonisant et nu sur le trottoir au quartier NGANZA.

