Maroc: La stratégie de lutte contre le cancer passe par la surveillance, la planification et la recherche

Le Centre hospitalier universitaire (Chu) Ibn Sina de Rabat et le Centre hospitalier national Dalal Jamm de Dakar ont… Plus »

Les participants à cette rencontre d'envergure débattront, deux jours durant, de thématiques se rapportant à "L'épidémiologie, prévention et communication", "Détection précoce du cancer du sein", "Prise en charge du cancer du sein au Maroc", "Recherche sur le cancer du sein", "La société civile et le cancer du sein".

La Fondation Lalla Salma-prévention et traitement des cancers a voulu réunir tous les acteurs de la lutte contre le cancer du sein (corps médical, infirmiers, physiciens et techniciens, gestionnaires, experts, communicants, société civile) afin de mettre en valeur les points forts et d'estimer les insuffisances pour adopter une stratégie nationale plus efficace.

"SAR la Princesse Lalla Salma n'a ménagé aucun effort pour la réussite de la stratégie nationale de lutte contre le cancer", a-t-il ajouté, félicitant l'équipe de la Fondation ainsi que la société civile, la presse écrite et audiovisuelle pour tous leurs efforts soutenus et leur investissement sans faille pour faire face à "cette terrible maladie".

Intervenant à l'ouverture d'un Symposium organisé par la Fondation Lalla Salma-prévention et traitement des cancers, sous le thème "Cancer du sein au Maroc: une approche globale", Dr. Maaouni a exhorté les organismes gestionnaires et l'Agence nationale de l'assurance maladie (ANAM) à redoubler leurs efforts pour une meilleure prise en charge de tous les patients souffrant de ces pathologies.

