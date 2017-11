Cote d'Ivoire: Basket-ball - Un problème Africa risque de plomber la nouvelle saison

Un nouveau siège, à la hauteur de ses ambitions et en bordure de lagune sur une superficie de 18 181 m2.… Plus »

Et le président national du club de s'indigner : « Je suis étonné et fort agacé, M. le président, que vous puissiez dire, au cours de l'assemblée générale, le samedi 28 octobre, que les représentants de l'Africa sports que la Fibb reconnaît ont été désignés par Koné Cheick, arguant que ce dernier vous a produit une grosse le désignant comme président de l'Africa sports. M. le président, c'en est vraiment trop ! ».

C'est dans cette ambiance morose qu'intervient l'affaire Africa Sports. Une personne est venue se présenter, en lieu et place des dirigeants traditionnels mandatés par Alexis Vagba, président national du club vert et rouge, pour engager l'équipe.

Plus de cinq mois que le championnat 2016-2017 est terminé. Mais personne ne peut dire quand commencera la nouvelle saison. Puisque les deux grandes réunions convoquées à cet effet (le 28 octobre et le 18 novembre), par la Fédération ivoirienne de basket-ball (Fibb), se sont terminées en queue de poisson.

