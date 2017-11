Congo-Brazzaville: Don de sang - Adéco envisage un partenariat avec des donneurs bénévoles

Le 24 novembre à l'hôpital de base de Tié Tié, l'Association pour le développement du Congo (Adéco) va signer un protocole d'accord portant assistance médicale aux donneurs de sang bénévoles réunis au sein de l'Association congolaise des donneurs de sang bénévoles (ACDSB).

Le 17 juin dernier, lors de la célébration de la journée mondiale des donneurs de sang bénévoles, Julien Mbemba, président de l'ACDSB, a lancé un cri du cœur visant la prise en charge médicale de ces donneurs. Ceux-ci, par leur geste d'amour, sauvent de nombreuses vies humaines dans les hôpitaux. Au nombre des structures qui ont réagi à cette sollicitation, figure l'Adéco qui s'apprête à signer avec l'ACDSB un protocole d'accord.

Cependant, Julien Mbemba déclarait, il y a cinq mois : « Hier, le don de sang était un geste qui se faisait avec joie et gaieté de cœur. Aujourd'hui, nous assistons à un désengagement d'un grand nombre de volontaires. Le donneur de sang bénévole est cette personne de cœur qui prend momentanément congé de ses activités professionnelles ou lucratives pour voler au secours des malades qui sont dans le besoin dans les hôpitaux ».

S'adressant aux différents responsables de santé de la ville, il renchérissait : « Le médecin prescripteur des produits sanguins est naturellement très apprécié des patients alors qu'à côté, il y a le donneur de sang qui reste dans l'anonymat et à qui on accorde peu d'égard, une fois le don de sang effectué. En effet, souvent le donneur de sang est obligé de payer la consultation médicale et les autres frais hospitaliers. On oublie que le donneur de sang bénévole sauve et continue à sauver les patients. C'est lui techniquement qui réduit le taux des décès dans nos hôpitaux, raison pour laquelle, aujourd'hui, nous brisons le silence, nous donneurs de sang bénévoles, plaidons et sollicitons votre main généreuse et surtout votre franche collaboration en nous accordant au moins la gratuité de la consultation médicale dans les hôpitaux et centres de santé intégrés de notre département, cela sera très bénéfique pour nous et constituera un soulagement inestimable qui nous poussera à faire ce geste avec joie les jours à venir».

À la fin de son adresse, Julien Mbemba exhortait les membres de son association « de ne pas céder aux manipulations, chantages sur le prétendu trafic de sang mais aussi à la maltraitance et autres comportements décourageants » .

Signalons qu'une des missions de l'Adeco est d'apporter une assistance chirurgico-médiale aux personnes démunies, à faibles revenus et aux groupements socio professionnels partenaires.