Sénégal: Gestion des projets - Le PSEJ et la CNES unis par une convention pour accompagner les jeunes entrepreneurs

Pour sa part, l'administratrice du PSEJ, dit être convaincue que ce n'est pas l'Etat qui crée de l'emploi, mais le secteur privé. Elle estime qu'il incombe cependant à l'Etat de susciter un environnement pour que les jeunes puissent s'insérer et que des emplois et des richesses soient créés.

Il a en outre indiqué que le secteur de l'entreprenariat est un monde difficile. "Il est important pour nous, qui avons eu la chance d'aller plus loin et d'être aujourd'hui à la tête de grosse entreprises, de faire preuve de générosité pour les accompagner", a-t-il plaidé.

Il précise que ce domaine peut ne pas être celui du chef d'entreprise. "L'essentiel étant que son savoir-faire, son expertise en matière de management et ses conseils, il puisse les prodiguer à ces jeunes et aussi leur ouvrir certaines portes, puisque ce n'est jamais facile d'aller tout seul à la conquête du marché."

Le document a été paraphé par l'administratrice du PSEJ, Aminata Sall Diallo, et par le président de la CNES, Mansour Cama, en présence du délégué général de l'entreprenariat rapide, Pape Amadou Sarr, et de plusieurs chefs d'entreprises et jeunes entrepreneurs.

