Cote d'Ivoire: Enseignement privé laïc et confessionnel - Les fondateurs demandent la révision des conventions avec l'etat

Nous ne voulons plus que l'administration scolaire mette la pression sur nos directeurs d'études », a lancé le président de la Coordination, par ailleurs président du Réseau des écoles catholiques, le Père N'dreman Luc. Il est bon de noter que le secteur de l'enseignement privé en Côte d'Ivoire compte 2.910 écoles pour un million d'élèves et 65.000 travailleurs.

Les études montrent que les niveaux réels doivent être autour de 250.000 à 300.000 FCFA pour le 1er Cycle ; 350.000 pour le second cycle et 400.000 FCFA pour l'enseignement technique.

« Avec cette convention, les frais d'écolage payés par l'Etat pour les élèves du premier cycle sont de 120.000 FCFA et 140.000 FCFA pour les élèves du second cycle. Ces montants n'ont plus rien à voir avec le coût de la vie.

Les fondateurs des établissements d'enseignement privé de Côte d'Ivoire ne sont pas contents. Ils estiment que les conventions qui les lient à l'Etat ivoiriens sont caduques et dépassées. Réunis au sein de la Coordination des Associations des établissements privés laïcs et confessionnels, ils ont tenu une conférence de presse hier au siège de la CGECI au Plateau.

