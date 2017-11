Cote d'Ivoire: Accaparement des terres - La Conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest organise un atelier sur la question

Un nouveau siège, à la hauteur de ses ambitions et en bordure de lagune sur une superficie de 18 181 m2.… Plus »

Il s'est réjoui de ce qu'il soit au cœur des réflexions de cet atelier qui prend fin aujourd'hui. Car il s'agit de la terre donc, de la vie de l'homme. C'est donc une question vitale qui, si on n'y prend garde, finit par générer des conflits et des violences de tous ordres.

Il a indiqué, qu'en dehors des multinationales, cet accaparement des terres peut aussi être vécue à l'intérieur des pays africains et être le fait de l'État, des entreprises nationales et des personnes privées.

Bien avant lui, Sinan Ouattara, porte-parole du roi des Andoh (Prikro), a dénoncé avec un documentaire à l'appui, un litige foncier qui l'oppose à l'État de Côte d'Ivoire : une superficie de 11 hectares, sur lesquels vivent une dizaine de villages, qui a été cédée à une compagnie hévéicole sans l'accord des villageois. Le roi était présent avec une délégation afin de présenter le problème à l'Église. Et aux bonnes volontés, afin que le droit soit dit et que les villageois retrouvent leurs terres.

Cela, d'autant plus que 62% des personnes interrogées, selon une étude qu'il a citée, affirment ne pas avoir été consultées lors de la vente de leurs terres. Il a aussi souligné que le problème de l'accaparement des terres augmente les problèmes fonciers, alimente les conflits entre autochtones et allogènes et accroît la pauvreté de la population.

Qui, sans la terre, devient errant, affamé et des fois, migrant. « Nous devons mener des actions concrètes en faveur des plus démunis. Afin de leur assurer les moyens nécessaires, pour un développement humain durable. Leurs économies reposent parfois sur l'agriculture.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.