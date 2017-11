Congo-Kinshasa: Division 1/Zones ouest et centre sud - Renaissance bat Rangers, Ecofoot accroche Sanga Balende

Dans une autre rencontre de cette zone de développement, l'US Tshinkunku de Kananga et le CS Don Bosco de Lubumbashi se sont neutralisés au stade des Jeunes de la commune de Katoka, à Kananga, sur un score de zéro but partout. Pour l'entraîneur Isaac Kasongo Ngandu des Salésiens de Lubumbashi, ce résultat d'égalité à l'extérieur est encourageant dans l'optique du club qui vise la qualification au play-off de la 23e édition du championnat national de football.

Dans la zone de développement centre sud, l'on note le résultat d'égalité d'un but partout entre l'Ecofoot Katumbi et Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi, le 20 novembre, au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, en deuxième journée. Banza Kalumba de l'Ecofoot a ouvert la marque à la 18e mn et Faustin Kibuku a égalisé pour le club sang et or du Kasaï oriental qui fait une entame de saison poussive. En troisième journée, Ecofoot se frottera, le 3 décembre, au CS Don Bosco, alors que Sanga Balende sera, le 10 décembre, au stade Tshikisha de Mbuji-Mayi, face à l'ogre TP Mazembe.

Ce succès permet au FC Renaissance de garder la tête de la zone de développement ouest avec désormais neuf points glanés en trois rencontres. En première journée, Renaissance s'était imposée face au FC MK par un but à zéro, un but inscrit dans les dernières minutes de la partie. Ensuite, le club orange de Kinshasa a eu raison du TP Molunge de Mbandaka par deux buts à zéro. Avec cette victoire sur l'AC Rangers, Renaissance du Congo reste dans une dynamique positive en attendant la quatrième journée.

Le FC Renaissance du Congo reste sur la belle lancée du succès avec trois victoires en trois sorties. En effet, le club tuteuré par l'évêque pasteur Pascal Mukuna et Moise Musanganya a battu, le 22 novembre, au stade Tata-Raphaël de Kinshasa, par deux buts en match de la troisième journée de la zone de développement ouest du 23e championnat national de football. Les deux buts des Renais ont été inscrits en première période par Nicolas Kazadi. Avant la rencontre, son entraîneur, l'Ivoirien François Guehi, déclarait : « ... Nous sommes dans un temps fort avec deux victoires, nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Aujourd'hui, nous devons nous battre, cela ne sera pas facile, nous allons chercher une victoire... ». Et il a réussi son pari.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.