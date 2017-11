Congo-Brazzaville: Cinéma - La visibilité du documentaire congolais au centre d'une table ronde

Le Congo, qui compte des milliers de déplacés internes à cause des violences dans le Pool, mais… Plus »

C'est également l'occasion d'aborder et de mettre en lumière les points d'ombre qui planent sur ce secteur. Il s'agira surtout de questionner cet univers filmique qui demeure jusque-là relégué au second plan en République du Congo mais qui a une certaine renommée sous d'autres cieux.

Cette table ronde va connaître la présence de Rufin Mbou, producteur et réalisateur; Massein Pethas, cinéaste et réalisateur; et Pascale Touloulou, cinéaste. Elle permettra aux pionniers du 7e art de faire un état des lieux des initiatives de promotion du cinéma documentaire congolais et des productions nationales mais aussi des projets.

Pour permettre à ce genre cinématographique d'être plus visible, l'IFC a pensé réunir, pendant cette rencontre, les producteurs, réalisateurs, cinéastes et amoureux du cinéma autour d'une table ronde afin de réfléchir sur un sujet d'intérêt commun: « Quelle visibilité pour le cinéma documentaire congolais ? ».

L'activité se tiendra dans le cadre de la deuxième édition de la semaine du documentaire. Aujourd'hui en effet, le film documentaire a du mal à trouver sa place en République du Congo à cause de sa singularité caractérisée par la difficulté de trouver un distributeur et d'être programmé largement sur les écrans.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.