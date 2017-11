Congo-Brazzaville: Promotion des énergies renouvelables - Eni construit un centre de recherche à Oyo

Le Congo, qui compte des milliers de déplacés internes à cause des violences dans le Pool, mais… Plus »

Signalons que la présentation du projet de construction de ce centre de recherche a été faite en présence des ministres de la Jeunesse, Destinée Hermella Doukaga, et des Postes et télécommunications, Léon Juste Ibombo.

Dans le cadre de l'optimisation des consommations énergétiques et la diminution de la production de gaz à effet de serre, Eni Congo a déjà co-financé avec le gouvernement, à hauteur de 300 milliards FCFA, la construction de la Centrale à gaz de Djeno de Pointe-Noire. D'une capacité de 300 méga watts, cette centrale a résolu le déficit énergétique dans la partie sud du Congo et a permis d'alimenter la mine de Zanaga, dans le département de la Lékoumou; l'usine de potasse dans le Kouilou; des champs pétroliers ainsi que d'autres installations.

Cette infrastructure, dont le coût des travaux est élevé à 30 millions de dollars, sera entièrement financée par la société Eni. Cette somme est non récupérable selon les termes du contrat conclu entre les deux parties. Ce projet, en effet, s'inscrit dans le cadre des contrats de partage de production entre le Congo et les sociétés pétrolières dont il incombe la responsabilité de mettre en place des projets de développement communautaire en faveur de la population.

Donnant l'importance de ce centre tant pour le Congo que pour le continent africain, le chef de division Initiatives communautaires et territoires à Eni, Yvon Nkouka Dienita, a indiqué : « Nous ne pouvons pas avoir un tel projet et le concentrer seulement au niveau national. Etant donné qu'il s'agit de la recherche, il faut capitaliser les potentialités de recherches. Aujourd'hui, le domaine de la recherche en énergie renouvelable et en développement durable est une ambition africaine. »

L'ouvrage en construction, à caractère national et africain, vise à promouvoir les énergies renouvelables au Congo, en appuyant des chercheurs et étudiants orientés vers la biomasse, l'environnement, les déchets, les roches, l'eau. Ce centre va également encourager le développement des applications en énergie renouvelable.

