Congo-Kinshasa: Troc des livres - Un résultat satisfaisant pour tous

L'opération, une expérience inédite tentée par l'Institut français (IF) le 18 novembre, jour de clôture de la cinquième Fête du livre, a offert l'opportunité aux amateurs de littérature en visite à la Halle de la Gombe d'y renouveler leur bibliothèque en toute convivialité et sans rien débourser.

« Le troc a pour objectif de permettre l'échange de livres entre le public qui fréquente notre médiathèque, et l'Institut français en général », a expliqué José-Marie Kweti au Courrier de Kinshasa. Il s'est passé de manière assez simple, comme nous l'a soutenu le médiathécaire adjoint de l'IF. Il suffisait de se présenter, son livre à la main, à la table garnie de plusieurs ouvrages destinés au troc et de le proposer en échange avec l'un d'entre eux. « Les gens viennent avec un ou plusieurs livres qu'ils nous présentent.

Nous apprécions leur état, s'ils sont propres et bien tenus, alors nous leur autorisons de choisir parmi les livres exposés ceux qui leur plaisent en nombre équivalent de ce qu'ils nous donnent. Le livre choisi devient leur propriété et celui qui nous est déposé est la nôtre », nous a expliqué José-Marie Kweti. Et d'ajouter : « l'opération, c'est un livre contre un autre livre, qu'importe le volume ou le nombre de pages », précisant ainsi que la Halle de la Gombe ne s'était pas montrée trop exigeante en la matière.

Le troc des livres, inscrit pour la première fois au nombre des activités de la Fête du livre, semble avoir été une belle expérience pour José-Marie Kweti. « Nous avons enregistré beaucoup de nouveaux livres et nous en avons remis autant à ceux qui nous ont déposé leurs livres. Nous ne sommes pas encore à la fin de l'opération, mais nous sommes déjà au-delà d'une soixantaine de titres échangés », s'est-il réjoui à une heure de la clôture de la cinquième édition du festival.

Ravi de cette expérience, il l'a tenue pour une performance satisfaisante. « Il y en a qui trouvent leur compte parmi les livres exposés et d'autres n'en ont pas trouvé d'intéressant si bien qu'ils sont rentrés avec leurs livres. Mais de tous ceux qui nous ont approchés, ceux qui ont échangé avec nous sont plus nombreux », nous a confié le médiathécaire adjoint de l'IF. Et de poursuivre : « La journée s'est bien passée pour nous dans la mesure où nous avons constaté que parmi les livres que l'on vient de nous déposer, il y a des titres que nous n'avions pas dans notre fonds.

Ils viennent l'enrichir. Nous ne sommes donc pas déçus », a-t-il affirmé en souriant. Ne semblait pas déçue non plus Prisca Manyala, coordonnatrice de la section jeunesse estudiantine de l'ASBL Congolese international congress, rencontrée par Le Courrier de Kinshasa à la suite du troc qu'elle venait d'effectuer. « Je suis très satisfaite d'avoir pu échanger les sept livres que j'ai tirés de ma bibliothèque personnelle qui profite aussi à d'autres jeunes de ma communauté que j'incite à aimer la lecture », nous a-t-elle affirmé.

La Halle de la Gombe a trouvé son compte dans le troc des livres d'autant plus qu'à son niveau, elle proposait les ouvrages qu'il avait en doublon. Néanmoins, parmi eux, a souligné José-Marie Kweti, « il y avait aussi les livres donnés en diffusion aux gens qui, pour l'occasion, avaient été mis à la disposition du fonds destiné au troc ».

Annoncée à quelques jours du lancement du festival qui passe désormais pour le rendez-vous incontournable d'un certain nombre des férus de littérature de la ville, le troc des livres a duré toute la journée de samedi. L'opération lancée en matinée, plus précisément à 10h, a été clôturée en soirée avec la fermeture de la librairie éphémère qui avait établi ses quartiers dans le parking de l'IF en lieu et place de la Petite halle, son emplacement habituel depuis la première Fête du livre.