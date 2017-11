Congo-Brazzaville: Medias - Philippe Mvouo plaide pour la "création d'une véritable Maison de la presse"

Le président du Conseil supérieur de la liberté de communication voudrait d'un cadre digne de ce nom, consacré aux échanges d'expériences et de formation pour une meilleure prestation des professionnels des médias.

Philippe Mvouo a émis son voeu, le 17 novembre, lors de l'inauguration de la Maison de la presse, située dans l'enceinte de l'Agence congolaise d'information, à Brazzaville. La Maison de la presse « allume la flamme de la liberté de la presse. La presse vient de faire un pas de plus vers le futur », a-t-il commenté. Mais en dépit de ce premier pas, le président du Conseil supérieur de la liberté de communication a plaidé pour la « création d'une véritable Maison de la presse, dotée d'une bibliothèque, d'une vidéothèque pour permettre aux journalistes de se former, de se documenter, en vue de meilleures prestations ».

Initiateur de ce projet, le journaliste Adrien Wayi a, quant à lui, insisté sur la création de différents centres dont le « Centre d'archives physiques et numériques », le « Centre de formation en montage vidéo » ; le « Centre de conférences-débats » ; « un site web ». « La Maison de la presse sera à la fois une mémoire vivante de notre passé récent et un carrefour des professionnels des médias, des historiens et du grand public », a-t-il ajouté.

La création de la Maison de la presse est une recommandation des états généraux de la presse tenus en 1992, à Brazzaville. Les professionnels des médias l'avaient toujours réclamée.

Notons qu'une Maison de la presse est un magasin disposant d'un vaste rayon de presse proposant une offre importante en quotidiens et magazines. Ce type de commerce propose souvent d'autres rayons comme la librairie, la papeterie, les jeux de souvenirs... La Maison de la presse peut être également une enseigne de distribution de presse et de livres avec plusieurs points de vente au centre-ville. Dans d'autres pays, chaque année un Prix Maison de la presse est organisé pour récompenser un ouvrage qui sera le plus lu.