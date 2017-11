Maroc: SAR la Princesse Lalla Salma préside à Marrakech la célébration de la Journée nationale de lutte contre le cancer

Marrakech — SAR la Princesse Lalla Salma, présidente de la Fondation Lalla Salma-Prévention et traitement des cancers, a présidé mercredi soir, au Palais des Congrès à Marrakech, la célébration de la Journée nationale de lutte contre le cancer.

Lors de la célébration, la Fondation Lalla Salma a présenté la synthèse et les recommandations du symposium "Cancer du sein au Maroc: une approche globale" organisé à Marrakech les 21 et 22 novembre, qui avait pour objectif de faire le point sur les avancées réalisées et les résultats des actions entreprises, dans le cadre du plan Cancer 2010-2019 en vue de la prévention, de la détection et du traitement du cancer du sein.

Ensuite, le Dr. Christopher P. Wild, du directeur du Centre international de recherche sur le cancer de Lyon, a animé une conférence sur le thème "Cancer du sein : un défi majeur et international ".

SAR la princesse Lalla Salma a par la suite, décerné le prix international pour la lutte contre le cancer au Pr. Claude Chardot, pionnier de la lutte contre le cancer en France.

Le professeur Chardot a participé activement à la création de l'Institut national d'oncologie de Rabat. Il est professeur émérite de cancérologie à l'université de Nancy et directeur honoraire du centre de lutte contre le cancer de Lorraine.

SAR la princesse Lalla Salma a également remis le prix national au Pr. Hassan Errihani, un des premiers oncologues marocains, fondateur du premier diplôme national de spécialité en oncologie.

Il est actuellement chef de département de l'oncologie médicale à l'Institut national d'oncologie de Rabat, directeur de l'unité de pédagogie et de recherche en oncologie, de l'unité de recherche translationnelle de l'université Mohammed v de Rabat et membre du comité scientifique de l'Institut de recherche pour le cancer de Fès.

La cérémonie a été clôturée par un concert exceptionnel du Deutsche Philharmonie Merck offert par la Merck Family Foundation.

A son arrivée sur le lieu de la cérémonie, SAR la Princesse Lalla Salma a passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d'être saluée par M. Aziz Akhannouch, ministre de l'agriculture et de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, M. Moulay Hafid El Alamy, ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique et M. Abdelkader Amara, ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, qui exerce les fonctions du ministre de la santé.

SAR la Princesse Lalla Salma a également été saluée par M. Abdelfettah Lebjioui, wali de la région Marrakech-Safi, M. Ahmed Akhchichine président du Conseil de la région Marrakech-Safi, M. Mohamed Larbi Belcaid, président du Conseil de la ville de Marrakech, Mme Jamila Afif, présidente du Conseil de la préfecture de Marrakech, Pr. Christopher Wild, directeur du Centre international de recherche sur le cancer de Lyon, Dr. Rachid Bekkali, directeur général de la Fondation Lalla Salma-Prévention et traitement des cancers et quelques membres de la Fondation Lalla Salma-Prévention et traitement des cancers.