Angola: Ouverture à Cabinda de l'année agricole 2017-2018

Cabinda — La province de Cabinda (extrême nord) prévoit produire 946.809 tonnes de produits divers durant l'année agricole 2017/2018, représentant une augmentation de 30 pourcent par rapport à la campagne antérieure où la province a produit 728.315 tonnes.

C'est ce qu'a annoncé mardi à Cabinda le secrétaire provincial de l'Agriculture et de Développement Rural, João Tati Luemeba, lors de la cérémonie d'ouverture de la campagne agricole 2017/2018 qui a eu lieu dans la localité de Mongo Tando, municipalité de Cacongo.

Tati Luemba a également indiqué que l'on prévoit pour l'année agricole 2017/2018 réduire le nombre de familles assistées de 42.842 à 35.000 familles agricoles.

À cet effet, on a préparé 52.500 hectares de terre, dont 1.500 mécanisées et 51.000 hectares préparés manuellement dans les quatre municipalités que compte la province de Cabinda, donnant priorité aux cultures de manioc, banane, pommes de terre, arachides, maïs et des haricots.

Un autre fait relevant, a-t-il signalé, c'est que l'année agricole qui vient de s'ouvre va connaitre l'introduction de nouvelles technologies de production et va aussi encourager l'aquaculture familiale pour l'auto-suffisance alimentaire et pour créer des excédents pour le marché, la transformation et pour l'exportation.

Finalement, il a informé que la présente année agricole allait compter sur l'appui de grands projets à caractère central, nommément, le Projet Agricole de Développement Intégré de la province de Cabinda et le Projet des grandes fermes agro-pastorales à l'exemple de Cacanda.