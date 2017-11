Cote d'Ivoire: Grande chancellerie - Un dirigeant portugais salue la politique d'Henriette Diabaté

Un nouveau siège, à la hauteur de ses ambitions et en bordure de lagune sur une superficie de 18 181 m2.… Plus »

Non. Les distinctions honorifiques sont un instrument de gestion et de gouvernement », a indiqué António Correia De Campos, qui a salué la politique de proximité de la grande chancelière ivoirienne.

Le président du conseil économique social et environnemental (Cese), Charles Koffi Diby et son homologue président du conseil économique et social portugais, António Correia De Campos ont échangé mardi dernier avec la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté, à la Grande chancellerie. L'objectif de ce rapprochement, renforcer la coopération entre les trois Institutions sur la bonne gouvernance.

