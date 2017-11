Mali: Appui et Promotion des PME - "90% des emplois au Mali sont réservés aux PME"

C'est en ces terme que le ministre de l'Investissement et de la Promotion du Secteur Privé, Konimba Sidibé, a signalé l'importance des Petites et Moyennes Entreprises (PME) au Mali.

C'était à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des travaux d'un séminaire sous-régional de présentation des résultats du Hub-IIT "Intégrer l'Information Technologique" Mali couplé avec la 4ème rencontre annuelle du Réseau Formel des Structures d'Appui aux PME dans l'espace UEMOA qui s'est déroulée dans les locaux du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) en présence de la présidente de l'APEP, Mme Gakou Salimata Fofana, des représentants des partenaires et de plusieurs autres invités.

L'évènement était placé sous le parrainage du ministre Konimba Sidibé.

Du 21 au 23 novembre 2017 un séminaire sous-régional de présentation des résultats du dispositif pilote du HUB-IIT "Intégrer l'Information Technologique Mali" sera organisé à Bamako. Ce séminaire sera l'occasion pour qu'il y ait la rencontre Annuelle du réseau formel des Structures d'Appui aux Petites et Moyennes Entreprises (SA PME) dans l'espace UEMOA et francophone d'Afrique.

Dispositif pilote et innovant, le HUB-IIT a pour mission d'améliorer la diffusion des informations technologiques des Micro et Petites et Moyennes Entreprises (MPME) à Bamako et péri urbain du secteur de la transformation agroalimentaire spécifiquement dans les céréales, fruits et légumes, sésame, produits de cueillette, produits laitiers, produits carnés.

A ce titre, le séminaire a réuni les représentants des départements de la promotion de l'investissement et du secteur privé, de l'Agriculture, de l'Elevage et de la pêche, du Développement Industriel, de la Promotion de la Femme et de l'enfant et de plusieurs partenaires Techniques et Financiers et des représentants des organisations faitières du secteur privé et ceux des entreprises bénéficiaires.

Des participants sont également venus du Sénégal, du Cameroun, du Burkina Faso, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Madagascar, du Bénin, et du Niger. Ce séminaire sous-régional, a pour objet d'une part de restituer les résultats du HUB-IIT MALI et d'autre part d'initier un essaimage de HUB-IIT dans d'autres régions et pays notamment en s'appuyant sur un réseau de structures d'appui formel déjà existant.

Dans son mot de bienvenue, la présidente de l'APEP a rappelé que le présent séminaire vise à apprécier les résultats du projet pilote HUB-IIT. Elle a précisé que le HUB-IIT est un dispositif test innovant d'appui aux TPME qui consiste en un accompagnement individualisé des entreprises pour l'accès à l'information technologique.

Ce dispositif s'il est concluant devra être essaimé au Mali et dans la sous-région d'où toute l'importance de nos assises pendant les trois jours du séminaire. Les tables rondes permettront de discuter largement des résultats obtenus, des perspectives d'essaimage et de pérennisation, a-t-elle dit. La mise en œuvre du projet a été possible grâce aux partenariats stratégiques noués avec le Centre de Développement des Entreprises Agroalimentaires CDA et le Laboratoire de Technologie Alimentaire LTA, a-t-elle ajouté.