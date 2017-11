Burkina Faso: Sanction contre l'etudiant Yenilo Bahan - Les autorités universitaires s'en défendent

A la date du 23 octobre 2017, 148 partis et formations politiques ont été légalement reconnus… Plus »

Des démarches qui n'ont pas abouti du fait de la gravité de l'acte de Yenilo Bahan et l'administration de l'Université d'indiquer que toute décision prise en conseil de discipline est irrévocable. Et le Pr Mahamadou Sawadogo de souligner que l'étudiant peut saisir le Tribunal administratif à cet effet.

Mais, il dit retenir de Yenilo Bahan, son refus de produire son rapport et d'avoir une attitude discourtoise vis-à-vis des enseignants. A son tour, le Pr Youssouf Ouédraogo, secrétaire général de l'UO 1 Pr Joseph Ki-Zerbo, relève qu'en pareille situation, le secrétariat général adresse une lettre à chacun des étudiants concernés, les reçoit individuellement pour leur donner des conseils dans le but que ceux-ci aient de bonnes attitudes au conseil de discipline.

