Congo-Kinshasa: Jubilé d'Or de l'ISC - Gombe - Mardochée Kazenga appelle tous les anciens à s'impliquer

Avant de poursuivre qu'il est fier d'appartenir à l'ISC et surtout qu'il a décroché son tout premier diplôme là. Pour lui, l'ISC c'est une identité commune à tous les anciens. Ce dernier n'est pas allé par le dos de la cuillère pour faire savoir que l'ISC est une force, car il a formé des techniciens dans toutes les entreprises publiques comme privées dans le milieu politique, scientifique et culturel. De ce fait, le président de la Mutuelle des anciens diplômés a, avec ferveur, non seulement lancé un vibrant appel aux hommes et femmes de bonne volonté pour qu'ils viennent ensemble lever haut l'étendard de cet établissement. Mais, également, il a lancé un autre appel aux entreprises afin qu'ils viennent exposer leurs produits car, dit-il, il y a de la place pour tout le monde et la sécurité y est garantie. Par ailleurs, il fait comprendre que les portes de cet événement de taille seront ouvertes à partir de 9h00' durant les trois jours. Un seul doigt n'a pas la possibilité de laver toute une figure, mais l'ensemble des doigts, a conclu le professeur Mardochée Kazenga.

L'Institut Supérieur de Commerce (ISC/Kinshasa) est en effervescence à l'occasion de la célébration de son jubilé d'or. Un demi-siècle d'existence, ça se fête, disent avec joie les étudiants de cette institution académique. Durant ses années, l'ISC/Gombe s'est confirmé comme un établissement de savoir sur toute l'étendue de la République. Car, du sein de cette institution sont sorties plusieurs cadres dans différents domaines. Sur ce, le professeur Mardochée Kazenga lance une invitation solennelle à tous les anciens diplômés de graduat, licence et voire master pour qu'ils s'approprient cette affaire. A l'en croire, l'ISC a été créé en 1964, et a livré son premier diplôme en 1967. De cette date à aujourd'hui, cela fait 50 ans, donc, il y a de quoi se jouir, dixit le professeur.

Durant ces trois jours, plusieurs activités sont programmées notamment, la remise de prix de mérite ainsi que la décoration de différents lauréats issus de cet établissement du savoir. Mais, encore, il y aura des débats scientifiques et des rencontres sportives. Ainsi donc, pour que la fête soit totale, le président du comité d'organisation, le Professeur Mardochée Kazenga, qui se dit fier d'appartenir à l'ISC, lance un appel aux hommes et femmes de bonne volonté afin qu'ils viennent mettre la main dans la pâte pour la réussite totale de ce cinquantenaire de l'ISC.

