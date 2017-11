Congo-Kinshasa: Lokondo exige la démission - Bruno Tshibala - Cible ou victime ?

Pourtant, dans son introduction liminaire, Bruno Tshibala expliquait hier, lors de cette séance, que trois raisons majeures sous-tendaient le retard que M. Henri -Thomas Lokondo tente de lui attribuer dans le dépôt du projet du Budget 2018. D'abord, le retard dû à l'adoption du Budget 2017, en juin 2017. Le temps nécessaire à la finalisation de la loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2016 et, enfin, la préparation du Budget 2018 qui, lui-même, n'aurait pu être apprêté avant l'intégration des données liées notamment, au financement des élections dont le calendrier électoral et la hauteur n'ont été publiés que le 5 novembre 2017.

Mais, avant d'y arriver, Henri Thomas Lokondo recommande, néanmoins, à l'Assemblée Nationale, en vertu des dispositions de la Constitution, de s'en remettre à l'autorité du Président de la République, en tant que Garant de la Constitution et du bon fonctionnement des Institutions, pour appréciation. Réagissant sur le champ, Aubin Minaku a annoncé qu'il instituera une commission ad hoc dont la mission serait de préparer un rapport circonstancié de toutes les recommandations formulées, lors du débat consacré essentiellement à l'examen de cette motion d'interpellation qui sera, dans un premier temps, adopté en plénière et, ensuite, transmis au Chef de l'Etat, à toutes fins utiles.

