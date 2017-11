Congo-Kinshasa: Enjeux de l'heure au pays - En plénière, la CENCO se prononcent ce vendredi

Et, comme de coutume, le pouvoir de Kinshasa, à travers le Ministre ayant dans ses attributions la communication et les médias, de surcroît porte-parole du Gouvernement, rejette les données, qualifiées de peu crédibles, brandit par la CENCO. «Il est difficile de confirmer, soutenait-il, ou d'infirmer ce rapport. Il n'y a aucun nom qui a été cité, le rapport parle de 56 personnes tuées mais ne donne aucune identité de ces personnes pour permettre au gouvernement de vérifier cela. Parce que les services ne nous ont pas fait ce rapport. Il y a un problème de méthodologie dans ce rapport. Les auteurs de ce rapport ont peut-être d'autres raisons qui ont motivé la rédaction de ce document». Sans surprise, l'Opposition ainsi que certaines capitales occidentales ont salué le rapport de la Conférence Episcopale nationale du Congo. Cette dualité, pour plusieurs, ne saura manquer dès ce vendredi après le vadémécum des princes de l'Eglise Catholique.

"Ils (les Evêques ndlr) échangent sur le calendrier électoral. Ce matin, ils ont reçu le nonce apostolique ", a rapporté l'Abbé Jean-Marie Bomengola contacté par La Prospérité. Dans le contexte actuel de l'impasse politique au Congo-Kinshasa, corsée après la publication du calendrier électoral non consensuel de la CENI, Opposition radicale et Pouvoir se regardent en chiens de faïences avec des poignantes divergences sur l'après 2017 dès que la ligne rouge du 31 décembre 2017, délai avant lequel devait y avoir des élections selon l'Accord de la Saint Sylvestre, sera dépassé.

"Les Evêques de la CENCO sont réunis en Assemblée plénière extraordinaire depuis ce matin 22 novembre 2017 au Centre d'Accueil Caritas -Congo. Les assises vont se clôturer vendredi 24 novembre. Jeudi 23 novembre 2017 à 18 heures, messe pour la paix en RD Congo à la Cathédrale Notre Dame du Congo ", ont confié les services de la CENCO à la presse. Enfin, les princes de l'Eglise Catholique vont s'exprimer sur les brûlantes questions d'actualité au pays notamment, l'attitude qu'ils recommandent face au chronogramme pour les élections, le défi du 31 décembre et l'enjeu de l'après. Connus pour leur liberté d'esprit, les Evêques catholiques, anciens arbitres des discussions directes, du reste très écoutés par l'opinion nationale et internationale, devront trancher dans le vif à l'aube de la prochaine semaine voulue électrique au pays car répertoriant plusieurs manifestations de rue programmées par l'Opposition et la Majorité.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.