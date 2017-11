Congo-Brazzaville: Coopération - La France disposée à appuyer le pays dans les pourparlers avec le FMI

Le Congo, qui compte des milliers de déplacés internes à cause des violences dans le Pool, mais… Plus »

Enfin, l'ambassadeur de France au Congo a aussi abordé avec son hôte la question du Pool. « J'ai parlé avec le président du Sénat de ma récente visite dans le département du Pool, à Kinkala, avec le Programme alimentaire mondial et sur les perspectives d'appui que nous pouvons donner si la partie congolaise nous le demande pour qu'on arrive à une solution complète à la fois sur le volet démilitarisation, démobilisation et désarmement ainsi que sur le volet appui à la population », a-t-il conclu.

« Il est important qu'on puisse rapidement arriver à la conclusion d'un accord juste entre le Congo et le FMI(... ). Pour la France, il y a une ligne rouge dans les négociations avec le FMI, du moins dans l'appui que nous donnons à la négociation avec le FMI », a déclaré le diplomate français. Il s'agit, a-t-il ajouté, de préserver les politiques sociales, principalement dans les secteurs de la santé et de l'éducation.

Le deuxième point a été consacré à la situation économique et financière du Congo et à l'évolution des discussions avec le Fonds monétaire international (FMI). À ce sujet, Bertrand Cochery a rappelé la position de la France en soulignant qu'il est essentiel que les négociations puissent avancer rapidement et d'urgence, au regard de la détérioration de la situation économique et sociale dont la population, a-t-il souligné, supporte les conséquences.

Le premier a porté sur la coopération entre le Sénat congolais et le Sénat français, voir comment les deux chambres pourraient dans les mois à venir retisser les liens, notamment au travers des groupes parlementaires comme cela a été fait entre l'Assemblée nationale française et celle du Congo. De même, cibler les différents secteurs de coopération y compris au niveau de l'administration.

