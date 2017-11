Madagascar: DREN MENABE - Un nouveau local flambant neuf

Plus de location de local pour la Direction régionale de l'Education de Menabe. Elle dispose de son propre bâtiment inauguré hier par une forte délégation gouvernementale.

Répondant aux normes. Le nouveau bâtiment de la DREN Menabe a été inauguré hier à Morondava. Fruit d'actions de longue haleine des

entreprises aussi bien par les partenaires techniques et financiers telle que l'Union européenneet le gouvernement, entrant dans l'optique d'amélioration de la qualité de l'éducation, la construction du nouveau bâtiment a été effectuée dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme d'Appui aux secteurs sociaux de base (Passoba-Education) financé par l'Union européenne.

Techniquement, le nouveau bureau de la DREN Menabe a été " construit pour résister aux cyclones ". Christian Rabe, expert en infrastructures auprès de Passoba-Education d'expliquer que l'important a " été d'investir dans la durabilité ". "Une façon pour les constructeurs d'anticiper les aléas climatiques ainsi que les différentes pressions qui pourraient altérer le bâtiment avec le temps " a-t-il ajouté. Il convient toutefois de noter que sept millions d'euros ont été investis par l'Union européenne pour appuyer les DREN et Cisco de la région Menabe.

" Appuis qui se sont surtout concentrés sur les infrastructures, à l'élaboration de guides et manuels didactiques, scolaires et pédagogiques "selon l'Ambassadeur de l'Union européenne, Antonio Benedito Sanchez.

Rallonge.

Il faut noter que le programme Passoba-Education couvre actuellement neuf régions et cinquante-quatre sites dont des DREN, Cisco et des centres régionaux d'Institut national de Formation pédagogique. La mise en œuvre intéresse aussi les autres districts tels que Belo- sur- Mer, Miandrivazo et Manja. Les travaux seront à cet effet étendus dans d'autres régions, districts et communes pour que les enfants provenant d'autres districts et régions jouissent d'une éducation de qualité. L'éducation étant l'affaire de tous, améliorer sa qualité apparaît comme une évidence. D'autant plus que les enfants et les jeunes constituent l'avenir du Pays.