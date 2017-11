Sénégal: La société civile africaine va élaborer un document pour protéger les droits des migrants

Dans le cadre de son combat pour la libération de l'imam Alioune Badara Ndao et plus de 40 autres personnes en… Plus »

"Il est très important d'avoir une position commune qui prend en compte les préoccupations des différents acteurs et en particulier les populations. Le global compact sur la migration est décidé au niveau des Nations unies", a rappelé l'administrateur du Programme gouvernance et avancement économique à OSIWA, Ibrahima Aidara.

Selon lui, depuis la rencontre de Bamako, 13 recommandations majeures ont été retenues : celle de considérer la migration comme un droit humain, reconnaître la "contribution énorme de la diaspora" en Afrique et dans les pays d'accueil et revoir l'aspect discriminatoire de l'intitulé du pacte.

Selon lui, "le plus important, c'est à Puerto Vallarta. La société civile mondiale va se retrouver avec les six documents (5 continents et le Moyen-Orient), des six consultations pour débattre et avoir une position unique de la société civile mondiale. Ce sont des négociations qui méritent d'être bien préparées".

Mamadou Goita a rappelé que "la société civile africaine a tenu d'avril à novembre, toute une série de consultations, notamment une à Bamako au mois d'août, une autre à Dakar en septembre et au mois d'octobre à Addis-Abeba entre les Etats et la société civile".

Mamadou Goita s'exprimait lors de la 5ème réunion consultative continentale sur les migrations, organisée par le Bureau régional africain d'Open Society Fondations (AFRO), en collaboration avec OSIWA. Environ 25 participants venus du Sud, de l'Ouest, du Centre et de l'Est de l'Afrique prennent part à la rencontre.

Le document sera présenté lors de la réunion de bilan sur le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, qui se déroulera à Puerto Vallarta (Mexique) du 2 au 3 décembre, ainsi qu'au forum de la société civile, en marge du 5ème Sommet Union européenne-Afrique sur les migrations, prévu les 25 et 26 novembre à Abidjan (Côte d'Ivoire).

