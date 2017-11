Afrique de l'Ouest: Le Réseau des communicateurs en santé dans une perspective d'élargissement de sa base

Les participants reviendront également sur les recommandations émises lors de la dernière réunion du réseau, tenue en octobre 2016 à Abidjan et leur niveau d'exécution afin d'aller vers d'autres perspectives et rendre le réseau beaucoup plus fort.

Aujourd'hui, les membres comptent travailler à mettre en place un ensemble de plateformes électroniques destinées à informer et à favoriser une interactivité entre les décideurs, les acteurs de la santé et les communautés.

En matière de communication pour la santé, il est important que la bonne et nécessaire information parvienne aux populations par le biais de "personnes suffisamment formées et informées", a-t-il ajouté.

"Il était important que les communicateurs et les responsables des desk santé dans les organes de presse travaillent dans le cadre d'une plateforme pour mettre en exergue l'ensemble des activités réalisées au niveau des pays, tout ceci sous la coupole de l'OOAS chargée de l'harmonisation et de la coordination des politiques de santé au sein de la CEDEAO.", a rappelé Dr Diouf, conseiller technique n°1 au ministère de la Santé du Sénégal.

