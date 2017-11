Ile Maurice: Commission drogue - Ces auditions qui ont eu raison de Raouf Gulbul

Il s'est retrouvé devant la commission d'enquête sur la drogue en raison d'une série de dénonciations à son encontre. Raouf Gulbul n'a pas eu d'autres choix que de démissionner de la Gambling Ragulatory Authority et de la Law Reform Commission, mercredi 22 novembre. Retour sur les dénonciateurs...

22 juin 2017

Les Jeeva

«C'est Me Gulbul qui m'a contacté pour me dire qu'il défendra ma nièce. Je ne lui ai jamais donné un sou», a affirmé Noor Goolam (à g.), l'oncle de Parwiza Amina Jeeva, devant la commission drogue. Anwar et Altaf Jeeva (à dr.), respectivement le père et le frère de Parwiza Amina Jeeva, également entendus ce jour-là, soutiennent qu'ils n'avaient pas avoir les moyens pour retenir les services d'un avocat. «Amina dir ki so boss in rod avoka»,indique Anwar Jeeva.

28 juin 2017

Parwiza Jeeva

«Me Raouf Gulbul inn dir mwa pa fer alégasion kont Peroomal Veeren si mo pa anvi pas 45 an dan prizon.» Parwiza Amina Jeeva a été condamnée à 16 ans de prison pour trafic d'héroïne en 2010. Elle a été défendue par Raouf Gulbul. Pourtant, devant la commission, elle a confié que ni ses proches ni elle n'ont contacté l'homme de loi. Mais elle s'était déjà rendue à son bureau en compagnie de la mère de Peroomal Veeren. C'est le trafiquant de drogue, avec qui Parwiza Amina Jeeva aurait eu une idylle en 2005, qui se serait chargé des honoraires de Me Gulbul, avoisinant les Rs 600 000.

29 juin 2017

Jackarie Bottesoie

«Me Raouf Gulbul m'a dit d'accepter Rs 5 millions et, en retour, de retirer les allégations que j'avais faites contre Rajen Velvindron ou je risquais une peine de 45 ans de prison». Déclaration de Jackarie Bottesoie, arrêté en 2001 et condamné à 30 ans de prison pour trafic de drogue, devant la commission. Jackarie Bottesoie dit avoir dénoncé cette démarche dans une lettre adressée au bureau du Directeur des poursuites publiques mais qu'il n'a eu aucun retour.

5 juillet 2017

Tisha Shamloll

Cette avocate a allégué qu'elle aurait visité des condamnés pour trafic de drogue à plusieurs reprises depuis 2013, à la demande de Me Gulbul. Elle a aussi cité les noms de Sada Curpen et de Peroomal Veeren parmi ceux qui auraient financé la campagne de l'avocat lors des élections de 2014. Tisha Shamloll avance que celui-ci lui a remis Rs 5 000 à déposer sur le compte du condamné étranger Faizal Hussein en présence de Sada Curpen, en 2013.

En contrepartie, Tisha Shamloll dit qu'elle aurait reçu Rs 25 000 de Me Gulbul. Elle a ajouté avoir rendu visite à Fazal Hussein en compagnie de l'avocat début 2014. Lors d'un voyage avec Raouf Gulbul et l'avocat Noor Hussenee à La Réunion, le membre du bureau politique orange lui aurait fait comprendre «qu'il devait contacter certaines personnes, mais que c'était trop risqué de le faire de Maurice». Une partie de sa déposition a été faite à huis clos.

15 novembre 2017

Riaaz Gulbul

Riaaz Gulbul, le neveu de Me Raouf Gulbul, a allégué que «la sœur de Raouf Gulbul est venue me voir avant que je vienne devant la commission, pour me proposer Rs 300 000 pour déposer en faveur de son frère». Il a soutenu avoir échangé des roupies en livres sterling (un minimum de £ 1 000) à plusieurs reprises au noir pour Raouf Gulbul. Ou encore que la mère du trafiquant de drogue Peroomal Veeren aurait donné deux fois Rs 750 000 en liquidepour la défense de son fils.

20 novembre 2017

Mes Ashley Hurhangee et Samad Golamaully

Me Ashley Huranghee (à g.) a affirmé devant la commission que Raouf Gulbul aurait menti sur sa relation avec Me Tisha Shamloll et sur la campagne électorale de 2014. L'homme de loi a aussi confirmé qu'il y a bien eu un sac noir dans le coffre d'une voiture lors d'une réunion nocturne à St-Pierre.Il a allégué que Me Raouf Gulbul «nous a demandé de mentir à la commission». Me Samad Golamaully(à dr.) a, lui, déclaré que «c'est Raouf Gulbul qui a demandé à Peroomal Veeren d'impliquer le Premier ministre».