Togo: Communes - Une coalition qui fait sens

'La crédibilité de cette nouvelle étape de la décentralisation dépendra de la qualité des équipes municipales qui seront élues le moment venu, de leur accompagnement immédiat par des ressources humaines suffisantes et compétentes, de leurs capacités communes à organiser le dialogue local, à élaborer des stratégies partagées et progressives de développement durable, à y faire participer et contribuer habitants et administrés'

'Le vrai défi des collectivités locales est bien dans cette recherche de la capacité à maintenir, entretenir, renouveler, pérenniser les infrastructures et équipements que des ressources propres ou plus souvent l'accès à des financements extérieurs a souvent permis de réaliser', a-t-il souligné.

Ensuite, développer des infrastructures et équipements marchands dont la contrepartie payée par l'usager permettra au moins d'assurer la maintenance, le bon fonctionnement et la pérennité du service.

D'abord, s'assurer de ressources pérennes de type foncier pour développer le fonctionnement général et des infrastructures et équipements qui ne peuvent avoir le caractère marchand.

'L'atteinte des 17 Objectifs de développement durable ne peut être envisagée sans une implication centrale des collectivités territoriales et c'est sans doute une des grandes leçons de l'évaluation de la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le Développement que de le reconnaitre et de l'avoir introduit comme un élément de stratégie pour les ODD', a-t-il déclaré.

Jean-Marie Tetart, le Maire de Houdan (France, ancien député des Yvelines et président de Yvelines Coopération Internationale et Développement (YCID), a souligné lors de son intervention le rôle des communes comme acteurs essentiels aux côtés de l'Etat de la mise en œuvre de l'agenda 2030.

