Ile Maurice: Ismaël Nazir - «Changer la face de Maurice»

Elections: gros plan sur le n⁰18

Le porte-à-porte n'est pas pour Ismaël Nazir, candidat du Front libération national (FLN). Il est d'avis que cette pratique «dérange» les gens. Comment mène-t-il donc sa campagne ? «J'ai habité Quatre-Bornes pendant huit ans et je renoue le contact avec ses habitants», répond-il. Le candidat du FLN soutient qu'il ne demandera pas aux électeurs de voter pour lui. «Je dis aux électeurs qu'ils sont libres de choisir celui qui va le mieux protéger leurs intérêts. »

Ses objectifs : «Changer la face de Maurice, apporter de la modernité et donner des chances égales sans bousculer les us et coutumes de la population.» Maurice connaît un développement à deux vitesses, dit-il, avec «une partie de la population qui est extrêmement riche et l'autre pauvre.» Il détient un LLB de l'université de Londres. Il est un ancien rédacteur en chef adjoint du journal The Star. Il a été candidat du Hizbullah en 2000 et 2005.