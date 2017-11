Burkina Faso: Administration territoriale - Le chapeau du ministre flotte dans l'air (1)

Le Syndicat national des administrateurs civils, des secrétaires et adjoints administratifs du Burkina (SYNACSAB) réclame le départ du ministre Siméon Sawadogo. Il lui est reproché d'user de « manœuvres dilatoires » pour ne pas satisfaire la plateforme revendicative dudit syndicat. Les plaignants ont exprimé leur courroux lors d'une conférence de presse donnée le 22 novembre 2017 à la Bourse du travail.

Il n'y a pas que le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation qui soit dans le collimateur du SYNACSAB. Les « acolytes » de Siméon Sawadogo sont également sommés de démissionner. En fait, ces « acolytes », ce sont le directeur de cabinet et le secrétaire général du ministre. En effet, les syndicats les accusent de « jouer le jeu du ministre».

Le nœud du problème ? Il est postérieur à l'arrivée de Siméon Sawadogo à la tête de ce département ministériel. De l'avis du secrétaire général de la structure syndicale, Adama Bidiga, et ses camarades, cela fait pratiquement six ans que des dysfonctionnements graves minent dangereusement le ministère. Depuis lors, la « cacophonie » et la « mauvaise gouvernance » des premiers responsables empêchent la mise en œuvre de toute réforme.

Siméon Sawadogo, lorsqu'il a pris les rênes du MATD à l'issue du remaniement ministériel du 20 février dernier, a « continué dans les mêmes dérives ». Les rencontres avec lui, celles du 23 juin, du 19 juillet, du 21 septembre, du 12 septembre, du 17 novembre 2017, etc., n'ont été que « du dilatoire », s'est offusqué Adama Bidiga. C'est pourquoi lui et ses collègues sont montés au créneau, « exigeant » son départ ainsi que celui de ses collaborateurs ci-dessus cités. Toutefois, le SYNACSAB précise que sa décision n'est pas immuable, pourvu que le ministre « accepte de se pencher sérieusement sur sa plateforme revendicative».

Les points de revendication sont, entre autres, l'instauration d'une indemnité spécifique d'administration du territoire au profit des trois catégories d'emploi, à savoir les administrateurs civils, les secrétaires administratifs et les adjoints administratifs ; l'adoption de plans de carrière et de promotion des agents du ministère de l'Administration territoriale ; l'extension, au niveau déconcentré, c'est-à-dire des gouvernorats, des hauts-commissariats et préfectures, du décret portant fixation de l'indice de fonction des chefs de circonscription administrative et assimilés ; l'adoption immédiate et l'application sans délai du décret portant modalités d'exercice de la fonction de secrétaire général de collectivité territoriale.

En guise de conclusion, le SYNACSAB a prévenu que si le ministre ne démissionnait pas et qu'ils n'obtenaient pas non plus la satisfaction de leur plate-forme, des grèves répétitives seraient observées.