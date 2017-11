Ile Maurice: «Complot» contre Soodhun - «Je n'ai jamais dit qu'il y a eu manipulation», affirme Vivek Pursun

Le leader de l'opposition est «un homme de principe qui faisait face à des critiques». Notamment après la diffusion de la vidéo de Showkutally Soodhun dans laquelle ce dernier tenait des propos à relent communal.

C'est Vivek Pursun qui s'explique ainsi face à l'express. Alors que, lundi, selon nos recoupements, dans un further statement au Central Criminal Investigation Department (CCID), il aurait incriminé Xavier-Luc Duval comme étant l'instigateur d'un complot contre l'ancien vice-Premier ministre et ministre du Logement et des Terres. Quelle version croire ?

Vivek Pursun, ancien membre du Mouvement socialiste militant et candidat du Mauritius National Congress (MNC) à la partielle avait fait une déposition, le vendredi 10 novembre, où il a expliqué les raisons qui l'auraient motivé à dénoncer Showkutally Soodhun. D'après des sources policières, il s'est rendu au CCID en début de soirée lundi pour donner un autre further statement.

Dans cette seconde déposition, le candidat du MNC aurait allégué avoir reçu la visite de Xavier-Luc Duval à son domicile à Bassin, Quatre-Bornes, le lundi 6 novembre. Le leader du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), aurait-il déclaré, a voulu confirmer sa présence à la réunion du 17 juillet que Showkutally Soodhun avait animée dans la salle de conférence de son ministère d'alors.

Xavier-Luc Duval lui aurait alors informé qu'il détenait la copie d'un enregistrement vidéo de cette réunion. Et il aurait allégué que le leader des bleus l'a incité à dénoncer l'ancien ministre.

Toutefois, à l'express, Vivek Pursun donne une tout autre version, niant avoir incriminé Xavier-Luc Duval. «Je n'ai jamais dit qu'il y a eu manipulation», avance-t-il. D'ajouter qu'il rencontre souvent le leader de l'opposition au no 18. «Lors d'une conversation, il m'a dit que si j'avais des informations, je devais aller à la police.»

Que contient alors sa déposition ? Vivek Pursun affirme que suivant la requête de Xavier-Luc Duval, il a déclaré aux enquêteurs qu'il était venu apporter d'autres informations. Par contre, il refuse de dire s'il a dit aux policiers qu'il a reçu le leader de l'opposition à son domicile.

Outre le fait d'avoir dénoncé Showkutally Soodhun, Vivek Pursun avait aussi fait une Precautionary Measure contre le Premier ministre adjoint et ministre des Services publics, Ivan Collendavelloo, qui, disait-il, s'occupait plus à retracer l'auteur de la vidéo et ceux qui l'auraient partagée que de dénoncer les dérapages.