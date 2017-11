Ile Maurice: Les grands titres de l'express de ce jeudi 23 novembre

Le leader de l'opposition est «un homme de principe qui faisait face à des critiques» après la diffusion de la vidéo de Showkutally Soodhun dans laquelle il tenait des propos à relent communal. C'est Vivek Pursun qui s'explique ainsi face à l'express. Alors que, lundi, selon nos recoupements d'informations, dans un further statement au Central Criminal Investigation Department (CCID), dans le sillage de cette affaire, il aurait incriminé Xavier Luc Duval comme étant l'instigateur d'un complot contre l'ancien vice-Premier ministre et ministre du Logement et des Terres. Quelle version croire ?

La compensation salariale a été fixée à Rs 360, sans grogne majeure du côté des syndicats ou du privé. En revanche, ils attendent de pied ferme l'État sur le salaire minimum. Déjà, une réunion avec le secrétaire financier et les syndicalistes est prévue aujourd'hui. Et la brûlante question du montant du salaire minimum sera sur la table du Conseil des ministres demain...

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.