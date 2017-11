Togo: L'expérience ivoirienne au coeur d'une réunion des experts à Lomé

Parlant de la cybercriminalité au Togo, le directeur général de la police nationale a déclaré que « le visage de la cybercriminalité au Togo est dominé par les arnaques, dont les victimes sont soigneusement sélectionnées par les auteurs, ou pris par un malheureux concours de circonstances. Arnaques au love tchat, aux oeufs de perroquets, aux noix d'argan, aux aloès verra ou sèves de moringa, arnaques aux envois de conteneurs, à l'héritage ou au maraboutage, ou encore chantages à la vidéo, telles sont les formes les plus courantes, mais surtout les plus ravageuses quemploient les cybers délinquants pour atteindre leurs victimes ».

Il a souligné que le défi auquel fait face le Conseil de l'Entente est plus que jamais de taille face à la montée du terrorisme et de toutes les formes de criminalité transnationale organisée dont le lien avec la cybercriminalité n'est plus à démontrer.

Le directeur général de la police nationale, le Commissaire divisionnaire, Têko Koudouovoh, dans son discours d'ouverture a souligné qu'à l'instar du Togo, le phénomène de la cybercriminalité est sans cesse grandissant dans l'espace entente et est favorisé par l'essor des nouvelles technologies et la promotion de l'économie numérique.

Durant trois (3) jours, les participants vont faire des propositions idoines et concrètes pour lutter efficacement contre les fléaux qui menacent la paix et la stabilité dans l'espace Entente, évaluer la mise en oeuvre des recommandations pertinentes formulées lors de la première réunion.

