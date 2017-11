Cote d'Ivoire: Développement durable - La RSE, un investissement pour l'avenir des entreprises

L'association Casd s'assigne comme mission de « mettre en place des initiatives (... ) et des projets dans les domaines contribuant au développement durable en Côte d'Ivoire ».

Développement durable: La RSE, un investissement pour l'avenir des entreprises

La Responsabilité sociétale de l'entreprise (Rse) « est un investissement pour l'avenir » des entreprises, quand bien même l'initiative est volontaire, a assuré Kouadio Guillaume, Hse audit manager d'une multinationale présente à Abidjan.

Au cours d'un récent atelier de formation initié par l'association Common action for sustainable development (Casd) et qui a lieu dans une école de la commune de Cocody, ce spécialiste a expliqué que les entreprises qui misent sur la Rse « anticipent » sur le futur. Dans la mesure où cette initiative permet de « capter plus de clients et d'aller vers l'international ».

Plus clairement, il a indiqué que, de plus en plus, pour passer des marchés, il est question de faire la part belle aux entreprises qui ont inscrit en lettre d'or, les Rse dans leur politique de développement durable. « A partir de ce moment-là, vous n'avez plus d'autre choix que de vous engager dans la Rse», a recommandé le formateur.

D'ailleurs, avec pour thème « implémenter le développement durable en entreprise », ce manager Hse a expliqué à la trentaine de membres de l'association, présents à cette formation, que le développement durable constitue un enjeu majeur pour les sociétés. D'autant que toute entreprise se trouve au cœur d'une société et dans un environnement qu'il faut à tout prix préserver.

Il a donc développé en neuf étapes la démarche à adopter par les entreprises pour réussir leur politique de développement durable. A savoir, « Les valeurs et les visions », « Les enjeux », « Les parties prenantes », « Les objectifs », etc.

Dans le cadre de ses activités, elle a initié cette formation pour permettre à ses membres de s'imprégner davantage de la question du développement durable telle que pratiquée par les professionnels sur le terrain.