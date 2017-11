Cote d'Ivoire: Immigration irrégulière - Une campagne de sensibilisation organisée à Abidjan

Pour M. Yacouba, coordonnateur du Ciné droit libre, « la Côte d'Ivoire fait partie des tops cinq des pays où il y a plus de départ selon la Dgie.

Immigration irrégulière: Une campagne de sensibilisation organisée à Abidjan

Après avoir organisé plusieurs campagnes de sensibilisation à l'intérieur du pays (Daloa, Anyama, Grand-Bassam, San Pedro, Bouaké, Yamoussoukro, Korhogo, Boundiali, Ferkessédougou), la Fondation Friedrich Naumann a organisé en collaboration avec Ciné Connexion (une organisation de promotion des droits humains) une campagne dans le District d'Abidjan.

C'était du 11 au 18 novembre 2017, autour du thème « Migrations: loin de chez moi ? », au cours d'une semaine dénommée Semaine des droits de l'homme ou festival Ciné droit libre.

Ce programme a bénéficié de l'appui de la direction générale des Ivoiriens de l'extérieur (Dgie) et de l'Organisation internationale pour les migrations (Oim).

Plusieurs activités ont été réalisées. Un concours d'art oratoire et de débat, un apéro des jeunes sur la migration avec projection de film « traversée clandestine » suivi de débats, une exposition thématique de photographie sur le phénomène de la migration et une projection en plein air de films de sensibilisation à l'immigration irrégulière.

Selon Magloire N'Dehi, assistant de Programmes à la Fondation Friedrich Naumann « les sites tels que le jardin et la salle de conférence de la Fondation Friedrich Naumann à Cocody-Danga, l'Institut Goethe à Cocody-Mermoz, le terminus des bus 51 et 52 d'Abobo Sagbé Céleste et le stade Vatican à Marcory ont accueilli des manifestations éclatées ». D'autres sites comme l'espace Balafon à Riviera, Yopougon-Koweit, Koumassi-Campement ont été visités.

Pour M. Yacouba, coordonnateur du Ciné droit libre, « la Côte d'Ivoire fait partie des tops cinq des pays où il y a plus de départ selon la Dgie. C'est pourquoi, il est important de multiplier les campagnes pour freiner ce phénomène. Plusieurs questions seront abordées, notamment la question des droits de l'homme, de la traite des personnes avec un point d'honneur sur la question de la migration ».

Créé en 2008, Ciné droit libre est un festival régional organisé en Côte d'Ivoire par l'association Ciné connexion. Cet événement se tient chaque année dans quatre pays de l'Afrique de l'ouest dont le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire avec pour but de sensibiliser les populations aux questions des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et de la démocratie.