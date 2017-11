Ile Maurice: Il est impliqué dans plusieurs délits - Un médecin pourrait bientôt ne plus pouvoir exercer

Et qu'en est-il du patient décédé ? Selon le médecin, il s'est rendu à l'adresse indiquée et il a demandé la carte d'identité du patient. Il dit avoir noté son nom ainsi que le numéro de la carte d'identité. «Ces gens m'ont menti, je ne savais pas que la dame était décédée.»

En mars 2015, l'Anti-Drug and Smuggling Unit découvre que le médecin avait en sa possession une grande quantité de psychotropes. En tout, plus d'une centaine de comprimés sont saisis. Le médecin est arrêté le 11 mars et traduit en cour sous une accusation de possession illégale de drogue. Il est relâché sur caution. Lors de l'enquête du Medical Council sur cette même affaire, les explications du médecin n'auraient pas été convaincantes.

«Ce médecin a déjà écopé d'un avertissement et d'un severe warning dans le passé», fait-on ressortir dans les milieux concernés. Ce n'est pas tout. «Il a également été arrêté par la police pour une affaire de possession de médicaments. Et cette fois-ci, il fait l'objet d'une enquête concernant les visites médicales à domicile», ajoute-t-on. Devant tous ces éléments, le Medical Council penche pour la suspension de la licence du médecin.

Il traîne plusieurs casseroles. Et ce médecin «récidiviste», basé dans les Plaines-Wilhems, risque de ne plus pouvoir exercer. Le conseil d'administration du Medical Council s'est réuni la semaine dernière pour discuter de ce cas, qualifié de «complexe». Le médecin ne compte toutefois pas se laisser faire. Si jamais il est suspendu, prévient-il, il portera l'affaire en cour...

