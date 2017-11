Madagascar: La société civile mobilisée pour des élections crédibles

Un code de bonne conduite à faire signer aux partis politiques et aux candidats a été mis en place ainsi qu'une veille citoyenne pour lutter contre les fraudes et les achats de voix. Pour mener à bien cette tâche immense, le mouvement Rohy peut compter sur ses 76 organisations implantées dans les 22 régions de Madagascar.

« Nous allons promouvoir la candidature de personnes compétentes, intègres, et qui sont capables de relever les défis auxquels on est confrontés comme la pauvreté ou la lutte contre la corruption. Mais nous n'avons pas à aller au-delà, car sinon cela devient partisan », explique-t-elle.

Lors de la dernière élection présidentielle à Madagascar, le taux d'abstention était de 50 %. Pour la plateforme Rohy, cela est dû en grande partie à la corruption qui touche certains candidats et partis politiques. La population n'a plus confiance, explique Faraniaina Ramarosaona, la coordinatrice des actions de lutte contre la corruption au sein du mouvement.

A Madagascar, l'élection présidentielle doit se tenir fin 2018 avant les législatives, les régionales et les communales. Depuis plus d'un an, le mouvement Rohy, qui rassemble 76 organisations de la société civile dans tout le pays, planche sur une stratégie pour s'assurer que les prochaines élections soient acceptées par tous. Elles étaient rassemblées mercredi matin dans la capitale malgache. L'un de leurs objectifs : la lutte contre la corruption avant et pendant les élections.

