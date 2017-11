Sénégal: Le nouveau schéma de distribution de médicaments présenté aux acteurs sanitaires de Thiès

Dans le cadre de son combat pour la libération de l'imam Alioune Badara Ndao et plus de 40 autres personnes en… Plus »

Dans ce cadre, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, par le biais de la Pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA), a démarré une nouvelle initiative de distribution de médicaments et de produits essentiels dénommée "Yeksi naa".

Ce maillage ne sera possible que grâce à "une distribution de proximité et à un partenariat public-privé. C'est un processus dynamique en maturation. La transformation d'une chaîne d'approvisionnement est un processus complexe qui ne peut pas se faire en un jour", a-t-elle ajouté.

"+Yeski naa+ est une innovation de taille parce qu'il devrait nous permettre de pouvoir améliorer non seulement la disponibilité, l'accessibilité géographique et également financière des médicaments et produits essentiels sur l'ensemble du territoire", sénégalais, a expliqué Annette Seck Ndiaye directrice de la Pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA).

Thiès — Le nouveau schéma de distribution des médicaments et produits essentiels, dénommé "Yeksi naa", a été présenté aux acteurs de la santé de la région de Thiès (ouest), mercredi, au cours d'un comité régional de développement (CRD), en vue de son appropriation et de sa pérennisation.

